Formazione per la Protezione civile di Biella

Formazione per la Protezione civile di Biella

Formazione ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Biella per la Campagna Nazionale di Comunicazione “Io Non Rischio”

L’assessore alla Protezione Civile Cristiano Franceschini informa che si è svolta a Verbania, a cura della Regione Piemonte, una giornata di formazione dedicata alla campagna nazionale di comunicazione “Io Non Rischio”. All’iniziativa hanno preso parte quattro volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Biella: il Coordinatore Franco Bellinelli, il Vicecoordinatore Andrea Basini e i volontari Luca Bonaso e Cesare Umiglia Marena.

La formazione, che ha coinvolto diverse organizzazioni di volontariato provenienti dalle province del nord del Piemonte, ha visto la partecipazione del Gruppo Comunale di Biella come unica rappresentanza della Provincia. I volontari biellesi sono stati preparati per poter organizzare, a loro volta, attività di sensibilizzazione rivolte sia ad altri volontari di protezione civile sia alla cittadinanza.

“Io Non Rischio” è una campagna di comunicazione pubblica promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza individuale e collettiva sui rischi naturali e antropici presenti in Italia. La campagna promuove comportamenti e azioni utili a prevenirli o a ridurne le conseguenze. I volontari formati sono chiamati a diffondere sul territorio buone pratiche di prevenzione e gestione delle emergenze, attraverso l’organizzazione di punti informativi, la distribuzione di materiale illustrativo e attività di divulgazione rivolte alla popolazione.

L’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Biella, Cristiano Franceschini, ha espresso soddisfazione per la partecipazione dei volontari biellesi, sottolineando l’importanza di investire nella formazione e nella sensibilizzazione della comunità:

“La sicurezza dei cittadini passa anche dalla consapevolezza dei rischi e dalla capacità di adottare comportamenti corretti in caso di emergenza. La partecipazione dei nostri volontari alla formazione regionale rappresenta un valore aggiunto per il territorio e un segnale concreto dell’impegno del Comune di Biella nella prevenzione e nella protezione civile.”

Per ulteriori informazioni sulla campagna “Io Non Rischio” è possibile consultare il sito ufficiale: https://iononrischio.protezionecivile.it/it/

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook