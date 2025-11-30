AttualitàBasso Biellese
Addio all’ex sindaco Alberto Volpe
Era stato primo cittadino di Dorzano
Dorzano in lutto per la morte di Alberto Volpe. Era stato sindaco del paese. L’uomo aveva 80 anni. Lascia i figli Daniele con Elena, Raffaele, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato lunedì 1 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Dorzano.
La famiglia ringrazia il personale medico e infermieristico del reparto di oncologia di Ponderano.
