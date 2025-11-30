Addio all’ex sindaco Alberto Volpe

Dorzano in lutto per la morte di Alberto Volpe. Era stato sindaco del paese. L’uomo aveva 80 anni. Lascia i figli Daniele con Elena, Raffaele, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato lunedì 1 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Dorzano.

La famiglia ringrazia il personale medico e infermieristico del reparto di oncologia di Ponderano.

