Addio all’ex sindaco Alberto Volpe

Era stato primo cittadino di Dorzano

19 ore fa

Dorzano in lutto per la morte di Alberto Volpe. Era stato sindaco del paese. L’uomo aveva 80 anni. Lascia i figli Daniele con Elena, Raffaele, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato lunedì 1 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Dorzano.
La famiglia ringrazia il personale medico e infermieristico del reparto di oncologia di Ponderano.

