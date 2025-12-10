Santuario di Oropa: tutte le novità per il periodo di Natale

Santuario di Oropa: tutte le novità per il periodo di Natale

Da giovedì 26 dicembre a lunedì 6 gennaio (escluso il 1° gennaio) alle ore 11 sarà possibile partecipare ogni giorno a visite tematiche che accompagneranno i visitatori alla scoperta del patrimonio storico, artistico e spirituale di Oropa.

Accanto alla tradizionale visita al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia, che si svolge ogni domenica alle ore 11, quest’anno il calendario si arricchisce di appuntamenti esclusivi, pensati per far scoprire Oropa da prospettive nuove e affascinanti.

Un’occasione da non perdere sarà sabato 27 dicembre, con “Tesori nascosti: il Museo e la Biblioteca Storica di Oropa”, che apre le porte di uno degli ambienti più preziosi e generalmente non accessibili: la Biblioteca Storica, con i suoi volumi antichi

Fine anno

Lunedì 29 e mercoledì 31 dicembre sarà possibile immergersi in “Presepi e natività: itinerario tra arte e devozione nel cuore del Santuario”, un percorso che accompagna i visitatori tra le suggestive rappresentazioni della Natività custodite nella Basilica Antica e nella Basilica Superiore.

Per chi ama il fascino del passato, sabato 3 gennaio la visita “Quando arrivava il trenino: Oropa nella Belle Époque” offre un vero viaggio nel tempo, alla scoperta di Oropa all’inizio del Novecento, quando il celebre trenino portava i villeggianti tra le montagne biellesi nella stagione turistica.

Percorso devozionale

Infine, un percorso carico di emozione e memoria: “Storie di Gratitudine: un viaggio tra gli Ex Voto e la devozione popolare”. Lunedì 5 gennaio la guida accompagnerà i visitatori nell’esclusiva Sala Torrione, solitamente chiusa al pubblico, e nelle gallerie degli ex voto dove sono custodite centinaia di testimonianze di fede, speranza e riconoscenza.

Nelle date del 14-21-26-28-30 dicembre e 2-4-6-11-18-25 gennaio sempre alle ore 11 l’appuntamento è con la tradizionale visita al Santuario, al Museo e agli Appartamenti reali dei Savoia. Venerdì 26 dicembre e martedì 6 gennaio la visita sarà arricchita da una tappa alla Cappella della Natività del Sacro Monte, Patrimonio UNESCO.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook