La lite tra vicini finisce in ospedale. Ad avere la peggio è stato un uomo di 67 anni, finito in ospedale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per capire esattamente cosa è successo.

La lite tra vicini finisce in ospedale

E’ successo ieri a Mosso di Valdiana e la vicenda ha come protagonisti due persone, appunto il 67enne e un altro uomo, di 65 anni. Vicini di casa, da tempo i rapporti tra di loro sono pessimi.

Questa volta, l’ennesima discussione è degenerata e dalle semplici parole si è passati ai fatti. Uno dei due, il 65enne, ha colpito il rivale. E’ poi stato lo stesso aggressore a contattare le forze dell’ordine e i soccorsi.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto non hanno però trovato alcun ferito, ma qualcuno ha riferito di aver visto una persona in difficoltà nella piazza del paese. La vittima è stata così presa in carico da sanitari, che dopo le prime cure del caso hanno optato per il ricovero in ospedale. Intanto i militari stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, accertando in primis con quale oggetto si stato colpito.

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