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La Biellese vince, ma un tifoso bianconero si sente male in tribuna

Soccorso dal personale medico allo stadio di Sestri Levante, è stato portato in ospedale

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La Biellese vince, ma un tifoso bianconero si sente male in tribuna. E’ stato anche necessario sospendere per alcuni minuti la partita che i bianconeri hanno giocato oggi pomeriggio a Sestri Levante.

La Biellese vince, ma un tifoso bianconero si sente male in tribuna

Nel corso del primo tempo, proprio mentre la squadra rimontava l’iniziale svantaggio e ribaltava il risultato con la doppietta di Beltrame, in tribuna si sfiorava si vivevano momenti concitati.

Un tifosi biellese, presente nel settore Ospiti dello sadio “Sivori” della cittadina ligure, accusava infatti un malore. La partita è stata interrotta per permettere così ai soccorsi di operare rapidamente e in sicurezza.

Dopo le prime cure direttamente sugli spalti dell’impianto, l’uomo è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale.
LEGGI ANCHE: “Bobo” Sapellani stroncato da un malore davanti alla tv

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