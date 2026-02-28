Seguici su

Investita da un’auto in centro città, portata all’ospedale in codice giallo

Sfortunata protagonista una donna di circa sessant’anni

8 secondi fa

investita da un'auto

È stata portata all’ospedale in codice giallo la donna investita da un’auto ieri sera in centro città.

Investita da un’auto in via Pietro Micca

L’incidente stradale si è verificato in via Pietro Micca, all’altezza di piazza La Marmora, intorno alle 18,30 di ieri, venerdì 27 febbraio.
Secondo le prime sommarie ricostruzioni, la donna sarebbe stata travolta dall’auto condotta da un pensionato.

Polizia locale e 118 sul posto

Assistita dal personale del 118 intervenuto sul posto, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi.

A occuparsi dei rilievi del caso e di raccogliere le testimonianze sono stati gli agenti della polizia locale di Biella.

