BiellaCronaca
Investita da un’auto in centro città, portata all’ospedale in codice giallo
Sfortunata protagonista una donna di circa sessant’anni
È stata portata all’ospedale in codice giallo la donna investita da un’auto ieri sera in centro città.
Investita da un’auto in via Pietro Micca
L’incidente stradale si è verificato in via Pietro Micca, all’altezza di piazza La Marmora, intorno alle 18,30 di ieri, venerdì 27 febbraio.
Secondo le prime sommarie ricostruzioni, la donna sarebbe stata travolta dall’auto condotta da un pensionato.
Polizia locale e 118 sul posto
Assistita dal personale del 118 intervenuto sul posto, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale degli Infermi.
A occuparsi dei rilievi del caso e di raccogliere le testimonianze sono stati gli agenti della polizia locale di Biella.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella2 giorni fa
Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un malore
Circondario3 giorni fa
19enne investito mentre si allena e scontro fra due auto nel tentativo di scansarlo
Fuori provincia2 giorni fa
Calcio in lutto per Gianluca, dirigente morto a soli 60 anni
Fuori provincia3 giorni fa
E’ morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della mamma
Biella3 giorni fa