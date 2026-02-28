BiellaEventi & Cultura
Il tricolore gigante srotolato dai vigili del fuoco sulle note dell’inno – VIDEO
Ieri mattina in città
Le emozionanti immagini dei vigili del fuoco che, calandosi dal tetto, srotolano un gigantesco drappo tricolore sulle note dell’inno di Mameli.
È successo durante l’apertura della cerimonia per l’87° anniversario della fondazione del corpo, andata in scena ieri mattina a Biella.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
1 Commento
Lascia un commento
Lascia un commento
Biella2 giorni fa
Addio a Cecile, morta a soli 58 anni per un malore
Circondario3 giorni fa
19enne investito mentre si allena e scontro fra due auto nel tentativo di scansarlo
Fuori provincia2 giorni fa
Calcio in lutto per Gianluca, dirigente morto a soli 60 anni
Cossatese2 ore fa
Addio a Giusy Zambito, portata via da un tumore a 65 anni
Fuori provincia3 giorni fa
Ermanno Gilardi
28 Febbraio 2026 at 11:38
Le famose noTTe dell’inno…si diffondono solo col buio…