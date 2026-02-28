Seguici su

Il tricolore gigante srotolato dai vigili del fuoco sulle note dell’inno – VIDEO

Ieri mattina in città

Pubblicato

4 ore fa

il

tricolore

Le emozionanti immagini dei vigili del fuoco che, calandosi dal tetto, srotolano un gigantesco drappo tricolore sulle note dell’inno di Mameli.

È successo durante l’apertura della cerimonia per l’87° anniversario della fondazione del corpo, andata in scena ieri mattina a Biella.

1 Commento

  1. Ermanno Gilardi

    28 Febbraio 2026 at 11:38

    Le famose noTTe dell’inno…si diffondono solo col buio…

    Rispondi

