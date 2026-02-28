Seguici su

Addio a Giusy Zambito, portata via da un tumore a 65 anni

Oggi l’ultimo saluto a Cossato

29 secondi fa

Giusy Zambito

È morta a 65 anni Giuseppa Zambito, per tutti semplicemente Giusy, portata via da un tumore. Negli ultimi anni trascorreva il proprio tempo principalmente a Varazze, in Liguria, ma aveva vissuto per una vita a Cossato.

A dare il triste annuncio sono stati il marito Silvano Paini e le figlie con le rispettive famiglie, la figlia Roberta Targa insieme ai nipoti Pietro Repanati, Edoardo e Alberto Betassa Copet.

Oggi l’addio a Cossato

L’ultimo saluto a Giusy verrà dato oggi alle 15 al cimitero di Cossato, dove verrà impartita la santa benedizione prima della tumulazione.

La notizia della scomparsa della 65enne ha destato profondo cordoglio nel Biellese, dove la donna era molto conosciuta.

