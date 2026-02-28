Biella piange Riccardo “Righel” Lazzarotto, morto a soli 58 anni

Ha smesso di battere prematuramente il cuore di Riccardo Lazzarotto, conosciuto da molti come “Righel”. Aveva soltanto 58 anni.

Riccardo Lazzarotto è morto a 58 anni. Profondo cordoglio nel Biellese

La notizia della sua morte, avvenuta giovedì all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e conoscenti che oggi ne ricordano con affetto la figura.

A dare il triste annuncio sono stati la mamma Angela, il figlio Tiziano insieme alla mamma Viviana, la cugina Antonella con Livio, Michela.

Oggi il funerale a Pettinengo

Familiari e amici gli diranno addio oggi pomeriggio. Il funerale avrà luogo alle 15 nella chiesa parrocchiale dei santi Stefano e Giacomo a Pettinengo. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà per il tempio crematorio.

“La tua energia è immortale, vibrerà per sempre nei ricordi e nelle rocce”

Anche sui social network in tanti in queste ore stanno ricordando il 58enne. che era un amante della marcia alpina e della montagna (faceva parte del Gs Zegna).

“Ciao Righel – è il saluto di Roberto -. la tua energia è immortale e vibrerà sempre nei ricordi e nelle rocce!”.

