CronacaValle Elvo
Incidente stradale tra tre veicoli a Mongrando
Coinvolta anche una Porsche Macan
Sinistro stradale ieri mattina a Mongrando tra tre veicoli, per fortuna senza feriti.
A essere coinvolti un Fiat Doblò condotta da una donna, una Dacia condotta da un uomo e una Porsche Macan
