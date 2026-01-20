Seguici su

Furto in una villa a Lessona

E’ scattato l’allarme, ma i malviventi erano già riusciti a entrare nell’abitazione

14 minuti fa

Furto al polivalente di Masserano

Allarme per un furto scattato ieri a Lessona in una villa bifamigliare.

I malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno dello stabile forzando una delle porte di ingresso. Ancora da quantificare il danno.

Il proprietario è stato allertato dall’allarme, al suo arrivo i malviventi però si erano già dileguati.

1 Commento

  1. Ermanno Gilardi

    20 Gennaio 2026 at 17:18

    È incredibile il numero di incidenti nel Biellese ultimamente.
    Non sappiamo più guidare, o che cos’è?

    Rispondi

