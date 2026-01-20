Biellese OrientaleCossateseCronaca
Furto in una villa a Lessona
E’ scattato l’allarme, ma i malviventi erano già riusciti a entrare nell’abitazione
Allarme per un furto scattato ieri a Lessona in una villa bifamigliare.
I malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno dello stabile forzando una delle porte di ingresso. Ancora da quantificare il danno.
Il proprietario è stato allertato dall’allarme, al suo arrivo i malviventi però si erano già dileguati.
Cronaca2 giorni fa
Ermanno Gilardi
20 Gennaio 2026 at 17:18
È incredibile il numero di incidenti nel Biellese ultimamente.
Non sappiamo più guidare, o che cos’è?