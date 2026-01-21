BiellaCronaca
Indagato per incendio doloso a Biella
Auto in fiamme in via Losana
Sembra avere già un responsabile l’incendio doloso di un’auto scoppiato a Biella in via Losana nella serata del 19 gennaio. La Polizia di Stato ha posto sotto indagine un 36enne. Ancora da chiarire i motivi del gesto.
