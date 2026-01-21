Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di martedì 20 gennaio, lungo la strada provinciale 76 che da Borgosesia porta verso la Cremosina. Un incidente stradale autonomo è accaduto all’altezza della località Gianinetta, poco dopo lo stabilimento Loro Piana, all’altezza della curva che porta verso la zona del “Cascinone”.

Auto si ribalta lungo la Cremosina: automobilista incastrato

L’allarme è scattato intorno alle 18.40, quando una vettura, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che ha immediatamente collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso all’occupante del mezzo. Il veicolo è finito a lato strada completamente capottato.

