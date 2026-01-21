CronacaFuori provincia
Auto si ribalta lungo la Cremosina: automobilista incastrato
Intervento dei vigili del fuoco e del 118 ieri sera in Valsesia
Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di martedì 20 gennaio, lungo la strada provinciale 76 che da Borgosesia porta verso la Cremosina. Un incidente stradale autonomo è accaduto all’altezza della località Gianinetta, poco dopo lo stabilimento Loro Piana, all’altezza della curva che porta verso la zona del “Cascinone”.
L’allarme è scattato intorno alle 18.40, quando una vettura, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che ha immediatamente collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso all’occupante del mezzo. Il veicolo è finito a lato strada completamente capottato.
