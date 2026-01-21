BiellaCronaca
“Maranza” disturbano al bar dell’Esselunga di Biella
Sul posto sono giunti i carabinieri
Ieri chiamata al numero di emergenza da parte di un bar dell’Esselunga di Biella. All’interno del locale c’erano dei “Maranza” che stavano disturbando. All’arrivo dei carabinieri i giovani si erano già allontanati.
Ermanno Gilardi
21 Gennaio 2026 at 11:54
Oh bene, i maranza sbarcano anche a Biella…dopo che stanno spadroneggiando a Milano anduma ben