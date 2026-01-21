Seguici su

BiellaCronaca

“Maranza” disturbano al bar dell’Esselunga di Biella

Sul posto sono giunti i carabinieri

Pubblicato

28 minuti fa

il

fermato alla guida senza patente

Ieri chiamata al numero di emergenza da parte di un bar dell’Esselunga di Biella. All’interno del locale c’erano dei “Maranza” che stavano disturbando. All’arrivo dei carabinieri i giovani si erano già allontanati.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
1 Commento

1 Commento

  1. Ermanno Gilardi

    21 Gennaio 2026 at 11:54

    Oh bene, i maranza sbarcano anche a Biella…dopo che stanno spadroneggiando a Milano anduma ben

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.