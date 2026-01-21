È stato presentato oggi in conferenza stampa il programma ufficiale del Carnevale di Biella 2026. Era presente il Sindaco Marzio Olivero, dell’Assessore Edoardo Maiolatesi, assieme a tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del programma. Un calendario ricco e articolato che, da fine gennaio a fine febbraio, animerà la città e i suoi quartieri con eventi dedicati a tutte le età, nel segno della tradizione, del folklore e della partecipazione.

Presentato il programma del carnevale 2026 di Biella

Ad aprire ufficialmente il Carnevale, venerdì 30 gennaio, saranno due appuntamenti in contemporanea. Alle ore 21, presso la Peschiera di Valdengo, la serata danzante con le Maschere del Barazzetto in collaborazione con le Maschere di Magnonevolo, mentre il Teatro parrocchiale di Chiavazza ospiterà lo spettacolo teatral-carnevalesco “Cucunclave”, a cura del Comitato Carnevale di Chiavazza.

Il 31 gennaio

Sabato 31 gennaio sarà il momento dell’avvio ufficiale del Carnevale in città con la tradizionale Sfilata delle maschere e la Cerimonia di consegna delle chiavi della Città al Gipin, organizzata dal Comitato Carnevale di Biella – Gruppo Gipin e Catlina. Il ritrovo è previsto alle ore 14 in piazza San Giovanni Bosco, da dove partirà la sfilata lungo le vie cittadine alle 14.30. Alle ore 16 spazio ai più piccoli con la merenda presso il Centro Commerciale I Giardini, mentre alle 17 le maschere faranno ingresso a Palazzo Oropa per la consegna ufficiale delle chiavi da parte del Sindaco di Biella Marzio Olivero.

A febbraio

Domenica 1° febbraio sarà una giornata particolarmente intensa nel quartiere di Chiavazza: alle ore 14, prenderà il via da piazza XXV Aprile la sfilata allegorica di Chiavazza con carri, gruppi mascherati e la partecipazione dei ragazzi dell’oratorio, a cura del Comitato Carnevale di Chiavazza.

Lunedì 9 febbraio tornerà uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale biellese: il tradizionale Bal dal Lunes, in programma alle ore 21 alla Peschiera di Valdengo, organizzato dal Comitato Carnevale di Biella – Gruppo Gipin e Catlina.

Sabato 14 febbraio sarà una giornata dedicata allo sport e alla convivialità: nel pomeriggio, con

partenza alle ore 14 da Piazzale Casalegno, si svolgerà la Karneval Run, a cura del Centro

Commerciale I Giardini, mentre in serata, alle ore 19.30 presso il Centro Incontro Vernato, si terrà

la 63ª Cena di presentazione delle maschere del Carnevale del Thes con intrattenimento musicale.

Il Carnevale dei bambini proseguirà lunedì 16 febbraio con diversi appuntamenti: alle ore 14.30 e

alle 15.30 presso il Circolo Sociale Biellese e alle ore 15 al Centro Incontro Vernato per il

Carnevale dei bambini del Thes, in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini. Martedì

17 febbraio, alle ore 15, sarà invece la volta del Carnevale dei bambini di Biella Riva, presso

l’Oratorio San Cassiano.

Il gran finale si svolgerà nel weekend del Piazzo: sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 14 in piazza

Cisterna, si terrà il Folle pomeriggio dei bambini, mentre alle ore 21 la stessa piazza ospiterà la

tanto attesa Folle Notte, con musica e divertimento per replicare il grande successo dello scorso

anno che ha visto la presenza di oltre 4000 visitatori nell’arco della manifestazione.

Durante tutto il periodo nei differenti quartieri saranno organizzate le tradizionali fagiolate e le

gustose merende per i più piccoli.

“Il Carnevale di Biella rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati della vita cittadina –

commenta l’Assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi –. con un programma ricco

e diffuso, costruito grazie al lavoro congiunto con i comitati, con le associazioni ed i tanti volontari

che, con passione e impegno, mantengono vive le tradizioni del nostro territorio. Il Carnevale non è

solo festa e divertimento, ma anche identità, memoria e senso di comunità. Abbiamo voluto un

calendario capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini alle famiglie fino ai giovani,

valorizzando i quartieri e riportando al centro della città eventi storici e appuntamenti molto attesi.

Sulla scia del grande successo dello scorso anno torna la storica Folle Notte al Piazzo. Un

ringraziamento speciale va a tutte le realtà coinvolte, alle maschere della tradizione biellese e a chi,

anno dopo anno, contribuisce a rendere il Carnevale un patrimonio condiviso e sempre più

partecipato”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook