Seguici su

AttualitàBiella

Nuovi bandi per lavorare in Comune a Biella

Il Comune torna ad assumere personale

Pubblicato

45 secondi fa

il

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore tecnico – profilo di ruolo “Esperto costruzioni, ambiente e territorio – scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00”.

Nuovi bandi per lavorare in Comune a Biella

Sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu “bando e candidatura”.

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=a9e97a2d2a5848d0b30ed7ce59c31fca

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore tecnico – profilo di ruolo “Esperto in servizi di protezione civile – scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00″

sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu “bando e candidatura”

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=4f3f0b4731f84094b3673c768d2b855f

Sono aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di Agente di Polizia Locale – scadenza: 22 gennaio 2026 alle ore 12:00

sotto il collegamento al link INPA creando il bottoncino in blu “bando e candidatura”

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=b2daacb44f4945d2989aee79e9844bab

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.