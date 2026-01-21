Seguici su

Opzione di voto in Italia per gli elettori residenti all’estero

L’ufficio elettorale del Comune di Biella a disposizione fino a sabato.

Pubblicato

11 secondi fa

il

Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, viene fatta comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione che deve essere esercitata entro  sabato 24 gennaio 2026.

E preferibilmente utilizzando il modello opzione allegato predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

INFO: UFFICIO ELETTORALE – 015.3507302/504 elettorale@comune.biella.it

