Presentato il progetto “Biella: creatività e futuro”

Saranno coinvolti gli studenti dell’Iti Q. Sella insieme ad altri giovani

Pubblicato

5 minuti fa

il

Biella si prepara a un futuro creativo con il progetto “Biella: Creatività & Futuro”.

La Città di Biella, riconosciuta nel 2019 come Città Creativa UNESCO nel settore dell’Artigianato e dell’Arte Popolare, lancia il progetto “Biella: Creatività & Futuro” nell’ambito del programma promosso dalla Regione Piemonte “Giovani, creatività, innovazione: un processo di capacity building in Piemonte”.
Il progetto, che coinvolgerà anche le altre due Città Creative piemontesi, Alba e Torino, vedrà la partecipazione di studenti dell’ITI “Q. Sella”, dell’ITS Tessile Abbigliamento Moda e realtà aziendali locali in un percorso di formazione, prototipazione e diffusione della creatività.
Il progetto, che si svolgerà nell’anno 2026, prevede la collaborazione attiva tra istituzioni, imprese e giovani, con l’obiettivo di rafforzare competenze, favorire lo scambio di esperienze e promuovere la valorizzazione delle eccellenze artigianali biellesi. Tra le principali azioni previste figurano workshop formativi, lo sviluppo di prototipi in tiratura limitata e momenti pubblici di restituzione, condivisione e networking.
Venerdì scorso il programma è stato presentato ufficialmente presso il grattacielo della Regione Piemonte a Torino, alla presenza delle istituzioni e con la partecipazione attiva degli studenti biellesi.
