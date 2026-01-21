AttualitàBiella
Presentato il progetto “Biella: creatività e futuro”
Saranno coinvolti gli studenti dell’Iti Q. Sella insieme ad altri giovani
Biella si prepara a un futuro creativo con il progetto “Biella: Creatività & Futuro”.
Presentato il progetto “Biella: creatività e futuro”
La Città di Biella, riconosciuta nel 2019 come Città Creativa UNESCO nel settore dell’Artigianato e dell’Arte Popolare, lancia il progetto “Biella: Creatività & Futuro” nell’ambito del programma promosso dalla Regione Piemonte “Giovani, creatività, innovazione: un processo di capacity building in Piemonte”.
Il progetto, che coinvolgerà anche le altre due Città Creative piemontesi, Alba e Torino, vedrà la partecipazione di studenti dell’ITI “Q. Sella”, dell’ITS Tessile Abbigliamento Moda e realtà aziendali locali in un percorso di formazione, prototipazione e diffusione della creatività.
Il progetto, che si svolgerà nell’anno 2026, prevede la collaborazione attiva tra istituzioni, imprese e giovani, con l’obiettivo di rafforzare competenze, favorire lo scambio di esperienze e promuovere la valorizzazione delle eccellenze artigianali biellesi. Tra le principali azioni previste figurano workshop formativi, lo sviluppo di prototipi in tiratura limitata e momenti pubblici di restituzione, condivisione e networking.
Venerdì scorso il programma è stato presentato ufficialmente presso il grattacielo della Regione Piemonte a Torino, alla presenza delle istituzioni e con la partecipazione attiva degli studenti biellesi.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Addio a Susanna Uberti, portata via a 57 anni da una malattia rara
Biella1 giorno fa
Due indagati per la morte di Francesco Montoro
Cronaca3 giorni fa
Muore dopo 18 giorni di agonia a causa di un petardo esploso a Capodanno
Biella1 giorno fa
Paura in centro città per due auto in fiamme
Biella2 giorni fa