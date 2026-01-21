Presentato il progetto “Biella: creatività e futuro”

Il progetto, che coinvolgerà anche le altre due Città Creative piemontesi, Alba e Torino, vedrà la partecipazione di studenti dell’ITI “Q. Sella”, dell’ITS Tessile Abbigliamento Moda e realtà aziendali locali in un percorso di formazione, prototipazione e diffusione della creatività.

Il progetto, che si svolgerà nell’anno 2026, prevede la collaborazione attiva tra istituzioni, imprese e giovani, con l’obiettivo di rafforzare competenze, favorire lo scambio di esperienze e promuovere la valorizzazione delle eccellenze artigianali biellesi. Tra le principali azioni previste figurano workshop formativi, lo sviluppo di prototipi in tiratura limitata e momenti pubblici di restituzione, condivisione e networking.