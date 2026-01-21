All’età di 59 anni è morto ieri Paolo Dal Prà, conosciuto in città. Era ricoverato all’Ospedale di Ponderano. Lo ricordano la mamma Graziella e il papà Gian Franco; la figlia Valeria con Maurizio; Silvana; gli zii Rita e Osvaldo, con le famiglie; lo ricordano anche tutti gli amici e i cugini.

Cossato piange Paolo Dal Prà

La famiglia ringrazia in particolare il dottor Guido Minero, nonché i medici e il personale dei reparti di Cardiologia e di Rianimazione dell’Ospedale per l’assistenza che hanno prestato.

Il funerale, affidato all’Impresa funebre Minero, si svolgerà oggi alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Al termine della funzione religiosa, la salma di Paolo verrà trasportata al Tempio crematorio di Biella.

