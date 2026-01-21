Restano sempre molto gravi le condizioni di Elsa. E’ la quindicenne biellese ricoverata con gravi ustioni su oltre il 50% del corpo dopo il disastro di Crans Montana.

Crans Montana: sempre gravi le condizioni di Elsa

Per questa ragione non è stato ancora possibile eseguire l’intervento in programma ormai da alcuni giorni. Per poter procedere, i chirurghi devono infatti attendere che il quadro clinico generale dell’adolescente lo consenta.

La studentessa del liceo linguistico rimane dunque ricoverata a Zurigo in terapia intensiva, mentre tutta la città continua a fare il tifo e a pregare per lei. Non ultimi i supporter bianconeri della Biellese, che nei giorni scorsi hanno esposto uno striscione dedicato proprio alla quindicenne.

