Crans Montana: sempre gravi le condizioni di Elsa

La giovane non è stata ancora sottoposta alla terza operazione. Biella prega

Pubblicato

47 secondi fa

il

"Resisti e continua a brillare"

Restano sempre molto gravi le condizioni di Elsa. E’ la quindicenne biellese ricoverata con gravi ustioni su oltre il 50% del corpo dopo il disastro di Crans Montana.

Per questa ragione non è stato ancora possibile eseguire l’intervento in programma ormai da alcuni giorni. Per poter procedere, i chirurghi devono infatti attendere che il quadro clinico generale dell’adolescente lo consenta.
La studentessa del liceo linguistico rimane dunque ricoverata a Zurigo in terapia intensiva, mentre tutta la città continua a fare il tifo e a pregare per lei. Non ultimi i supporter bianconeri della Biellese, che nei giorni scorsi hanno esposto uno striscione dedicato proprio alla quindicenne.

