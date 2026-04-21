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Elena Chiorino torna in consiglio regionale

Dopo le dimissioni da assessore regionale

Pubblicato

1 giorno fa

il

otto milioni alle imprese

Si torna nella mischia. Con queste parole apparse sulla sua pagina Facebook Elena Chiorino torna in consiglio regionale.

Aveva saltato le precedenti assemblee dopo le sue dimissioni da assessore e vice presidente. Ma adesso è tornata.

 

Chiorino aveva già preso parte ad alcune uscite istituzionali a Biella.

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4 Commenti

1 Commento

  1. Dori

    21 Aprile 2026 at 16:03

    pagliacci.. 🤦‍♀️

    Rispondi

  2. Sonia

    21 Aprile 2026 at 18:50

    Che coraggio…..chissa’ quando gira per biella…provera’ imbarazzo ????

    Rispondi

  3. Ernesto Trismegisto

    21 Aprile 2026 at 20:13

    Ormai il riciclo va di moda, un po’ dappertutto…

    Rispondi

  4. Amr

    22 Aprile 2026 at 7:51

    perché secondo voi hanno dignità, no anzi continuano come se niente fosse altro che camorristi sono il peggio dell italia

    Rispondi

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