Si torna nella mischia. Con queste parole apparse sulla sua pagina Facebook Elena Chiorino torna in consiglio regionale.

Aveva saltato le precedenti assemblee dopo le sue dimissioni da assessore e vice presidente. Ma adesso è tornata.

Chiorino aveva già preso parte ad alcune uscite istituzionali a Biella.

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