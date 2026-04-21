Attualità
Elena Chiorino torna in consiglio regionale
Dopo le dimissioni da assessore regionale
Si torna nella mischia. Con queste parole apparse sulla sua pagina Facebook Elena Chiorino torna in consiglio regionale.
Aveva saltato le precedenti assemblee dopo le sue dimissioni da assessore e vice presidente. Ma adesso è tornata.
Chiorino aveva già preso parte ad alcune uscite istituzionali a Biella.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
1 Commento
Lascia un commento
Lascia un commento
Attualità5 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Cronaca2 giorni fa
Sparatoria in strada: un proiettile sfonda i vetri di una casa
Cronaca2 giorni fa
Il Biellese piange Gianluca Guccini
Fuori provincia3 giorni fa
Schianto sulla provinciale: motociclista muore a 65 anni
Attualità24 ore fa
Dori
21 Aprile 2026 at 16:03
pagliacci.. 🤦♀️
Sonia
21 Aprile 2026 at 18:50
Che coraggio…..chissa’ quando gira per biella…provera’ imbarazzo ????
Ernesto Trismegisto
21 Aprile 2026 at 20:13
Ormai il riciclo va di moda, un po’ dappertutto…
Amr
22 Aprile 2026 at 7:51
perché secondo voi hanno dignità, no anzi continuano come se niente fosse altro che camorristi sono il peggio dell italia