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Chiusura del parcheggio di via Cernaia a Biella

Ordinanza del Comune dopo alcuni cedimenti improvvisi della sede stradale

Pubblicato

24 ore fa

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Chiusura del parcheggio di via Cernaia a Biella.

Il Comune di Biella informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 7.30 di mercoledì 22 aprile 2026, è stata disposta la chiusura del parcheggio situato in via Cernaia, con ingresso da via Cernaia e uscita da via Carso.
Il parcheggio pubblico, in virtù di una convenzione attiva con il Comune, insiste in realtà su di una proprietà privata a carico della quale sono gli interventi di ripristino necessari.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito del verificarsi di alcuni cedimenti improvvisi della sede stradale, che evidenziano una potenziale situazione di pericolo e impongono, in via precauzionale, la sospensione della fruibilità.
La chiusura è stata adottata tramite apposita ordinanza della Polizia Locale, al fine di consentire le verifiche tecniche necessarie alla valutazione delle condizioni di sicurezza e degli interventi da compiere.
Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

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3 Commenti

1 Commento

  1. Sonia

    21 Aprile 2026 at 18:47

    Quanti anni di incuria….ora hanno anche il coraggio di chiuderlo…..dove parcheggeranno i residenti. ????? in qualunque nazione civile era asfaltato e illuminato…. belle figure che fanno….

    Rispondi

    • steap63

      21 Aprile 2026 at 22:19

      ma qui non siamo in una nazione normale….si chiude la stalla a buoi scappati…. il parcheggio è decine di anni che è un uno stato pietoso. Con i vari finanziamenti persi dal comune si poteva acquistare e sistemare adeguatamente.

      Rispondi

  2. Anna

    22 Aprile 2026 at 12:22

    Ma è scritto che sia privato,
    Quindi a carico dei proprietari…

    Rispondi

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