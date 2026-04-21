Attualità
Chiusura del parcheggio di via Cernaia a Biella
Ordinanza del Comune dopo alcuni cedimenti improvvisi della sede stradale
Chiusura del parcheggio di via Cernaia a Biella.
Il Comune di Biella informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 7.30 di mercoledì 22 aprile 2026, è stata disposta la chiusura del parcheggio situato in via Cernaia, con ingresso da via Cernaia e uscita da via Carso.
Il parcheggio pubblico, in virtù di una convenzione attiva con il Comune, insiste in realtà su di una proprietà privata a carico della quale sono gli interventi di ripristino necessari.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito del verificarsi di alcuni cedimenti improvvisi della sede stradale, che evidenziano una potenziale situazione di pericolo e impongono, in via precauzionale, la sospensione della fruibilità.
La chiusura è stata adottata tramite apposita ordinanza della Polizia Locale, al fine di consentire le verifiche tecniche necessarie alla valutazione delle condizioni di sicurezza e degli interventi da compiere.
Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.
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Sonia
21 Aprile 2026 at 18:47
Quanti anni di incuria….ora hanno anche il coraggio di chiuderlo…..dove parcheggeranno i residenti. ????? in qualunque nazione civile era asfaltato e illuminato…. belle figure che fanno….
steap63
21 Aprile 2026 at 22:19
ma qui non siamo in una nazione normale….si chiude la stalla a buoi scappati…. il parcheggio è decine di anni che è un uno stato pietoso. Con i vari finanziamenti persi dal comune si poteva acquistare e sistemare adeguatamente.
Anna
22 Aprile 2026 at 12:22
Ma è scritto che sia privato,
Quindi a carico dei proprietari…