Attualità
Crans Montana: ospedali svizzeri inviano fatture alle famiglie dei feriti
L’intervento del consigliere regionale Zappalà
Crans Montana: ospedali svizzero inviano fatture alle famiglie dei feriti.
Di seguito le considerazioni del consigliere regionale Davide Zappalà.
La fattura di 75.000 euro inviata dalle autorità elvetiche al ragazzo vittima dell’incendio di Crans-Montana, per una sola notte di ricovero, dovrebbe farci riflettere su quanto sia prezioso vivere in uno Stato come l’Italia.
Se poi consideriamo che il nostro Paese è recentemente diventato la quarta potenza esportatrice al mondo, resta difficile capire cosa spinga tanti giovani a cercare all’estero la propria realizzazione.
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1 Commento
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steap63
21 Aprile 2026 at 22:14
Siamo la quarta potenza sulla carta e non certo per merito di una classe politica che non si cura nemmeno di salvare la faccia… comunque resta un mistero come possiamo esserlo. Se i giovani se ne vanno (e fanno bene) ci sarà un motivo…. certo non prendono gli stipendi di politici pagati per produrre il nulla.