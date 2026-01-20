CronacaFuori provincia
Incidente stradale senza feriti a Gaglianico
Il sinistro è avvenuto all’altezza di una rotonda
Incidente stradale ieri lunedì 21 gennaio a Gaglianico senza feriti all’altezza di una rotonda. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per la viabilità. I veicoli non erano marcianti.
