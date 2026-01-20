Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 16.30, in concomitanza con il Carnevale Storico di Santhià, la Delegazione FAI di Vercelli propone una speciale visita guidata alla chiesa della Santissima Trinità, uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti della città.

Fai Vercelli visita la chiesa della Santissima Trinità a Santhià

L’eccezionalità della chiesa risiede nella sua lunga e stratificata storia, ancora leggibile nelle navate, nei lacerti di affreschi, nelle decorazioni superstiti e nel coro. Per decenni sede di due confraternite – quella della Santissima Trinità e quella dei Santi Apostoli – l’edificio sorge

nell’area dell’antico ospedale di Santhià ed è testimonianza significativa della vita religiosa e assistenziale della città. Tra simboli, devozione e arte, la chiesa conserva ancora oggi una preziosa pala d’altare cinquecentesca di scuola vercellese, rendendola uno dei luoghi artisticamente più curiosi e suggestivi di Santhià.

Il fine settimana rappresenta inoltre un’occasione ideale per immergersi nell’atmosfera del Carnevale Storico di Santhià, che proprio da sabato 14 febbraio entra nel vivo della manifestazione.

La visita inizierà alle ore 16.30 e si concluderà entro le 17.30; sarà condotta da una guida turistica abilitata dell’associazione Discovery Alto Piemonte.

La prenotazione è consigliata scrivendo a: vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it.

Il contributo richiesto è libero a partire da € 8,00. In loco sarà possibile iscriversi al FAI o rinnovare la tessera, con quota agevolata di € 15,00 per i giovani dai 18 ai 35 anni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook