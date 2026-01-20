AttualitàValle CervoValle ElvoValli Mosso e Sessera
La carica dei 100mila in montagna: indagine lanciata dell’Uncem
Clicca e segui le indicazioni per prendere parte al sondaggio
Il Rapporto Montagne Italia 2025 prodotto da Uncem ha destato molta sorpresa rispetto ad alcuni dati sull’andamento demografico dei territori, che parlano di un “neopopolamento” delle zone montane, con un saldo migratorio del 10 per mille in Italia tra il 2019 e il 2023, che inverte una tendenza definibile in “spopolamento”.
La carica dei 100mila in montagna: indagine lanciata dell’Uncem
La “carica dei 100mila” l’ha chiamata Uncem. Che poi migliora con i dati 2024 [tabella in alto, +34.500 residenti]. Eccoli a questo link: https://uncem.it/montagna-attrae-i-nuovi-dati-uncem-del-rapporto-montagne-italia-nel-2024-alpi-e-appennini-fanno-meglio-del-quinquennio-2019-2023/
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook