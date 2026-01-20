La carica dei 100mila in montagna: indagine lanciata dell’Uncem

È vero che vivere in montagna piace e aumentano le persone che cambiano residenza da un Comune non montano a un Comune montano? Te ne sei accorto? Hai avuto anche tu, residente in un Comune montano o in una Città di pianura, che questo fenomeno sia reale? E quali sono le cause?

La questione demografica è in realtà molto più complessa e in mezzo a un saldo naturale negativo nel Paese (con sacche di positività), all’invecchiamento progressivo della popolazione italiana, la montagna attrae. Sul Rapporto Montagne Italia 2025 – qui una sintesi https://www.italiae.affariregionali.it/home/notizie-e-approfondimenti/notizie/la-montagna-italiana-torna-ad-attrarre-nuovi-abitanti/#usefulLinks – IPSOS evidenzia che il 56% degli intervistati in una indagine per Uncem “vorrebbe andare a vivere in montagna”. Già. Ma è una moda e ci sono fattori di attrazione da studiare e da approfondire? Cosa ne pensi?