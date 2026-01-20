Seguici su

La carica dei 100mila in montagna: indagine lanciata dell’Uncem

Il Rapporto Montagne Italia 2025 prodotto da Uncem ha destato molta sorpresa rispetto ad alcuni dati sull’andamento demografico dei territori, che parlano di un “neopopolamento” delle zone montane, con un saldo migratorio del 10 per mille in Italia tra il 2019 e il 2023, che inverte una tendenza definibile in “spopolamento”.

La “carica dei 100mila” l’ha chiamata Uncem. Che poi migliora con i dati 2024 [tabella in alto, +34.500 residenti]. Eccoli a questo link: https://uncem.it/montagna-attrae-i-nuovi-dati-uncem-del-rapporto-montagne-italia-nel-2024-alpi-e-appennini-fanno-meglio-del-quinquennio-2019-2023/

La questione demografica è in realtà molto più complessa e in mezzo a un saldo naturale negativo nel Paese (con sacche di positività), all’invecchiamento progressivo della popolazione italiana, la montagna attrae. Sul Rapporto Montagne Italia 2025 – qui una sintesi https://www.italiae.affariregionali.it/home/notizie-e-approfondimenti/notizie/la-montagna-italiana-torna-ad-attrarre-nuovi-abitanti/#usefulLinks – IPSOS evidenzia che il 56% degli intervistati in una indagine per Uncem “vorrebbe andare a vivere in montagna”. Già. Ma è una moda e ci sono fattori di attrazione da studiare e da approfondire? Cosa ne pensi?

È vero che vivere in montagna piace e aumentano le persone che cambiano residenza da un Comune non montano a un Comune montano? Te ne sei accorto? Hai avuto anche tu, residente in un Comune montano o in una Città di pianura, che questo fenomeno sia reale? E quali sono le cause?
