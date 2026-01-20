Cinghiali salvati dal Tar: singolare caso giudiziario nel Novarese

Naso e Rosino, i due cinghiali che da anni vivono con Giordana Giranti a Bargagli, in provincia di Genova, non saranno abbattuti.

Il Tar del Lazio ha infatti annullato il provvedimento che ne disponeva l’uccisione per la contaminazione da peste suina, riconoscendo il valore autonomo della loro vita e riaffermando il principio della tutela degli animali come esseri senzienti, sancito dalla Costituzione.

La sentenza accoglie il ricorso promosso dal novarese Rifugio Miletta di Agrate Conturbia, e rappresenta un passaggio di grande rilievo sul piano giuridico e culturale. Secondo i giudici, l’abbattimento costituisce una misura estrema, ammissibile solo in presenza di presupposti rigorosi e dopo una valutazione puntuale del singolo caso. In questo contesto, la vita di Naso e Rosino è stata ritenuta meritevole di tutela in quanto valore autonomo, non sacrificabile in modo automatico a logiche amministrative generali.

