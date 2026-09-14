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Cronaca

Incidente per Angelo Catanzaro durante il viaggio verso Strasburgo

In triciclo da Ivrea a Strasburgo per portare al Parlamento Europeo la voce e le istanze delle persone con disabilità e delle loro famiglie

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incidente per angelo catanzaro
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Incidente in bicicletta per Angelo Catanzaro durante il viaggio verso Strasburgo. E’ il responsabile dell’Ufficio Disabilità della Uil di Ivrea e del Canavese.

E stava affrontando la seconda edizione dell’iniziativa “Oltre i Limiti”. Era impegnato nel viaggio in triciclo da Ivrea a Strasburgo per portare al Parlamento Europeo la voce e le istanze delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Incidente per Angelo Catanzaro

Ieri a Basilea era in sella al proprio triciclo quando, secondo quanto riferito dai presenti, ha perso i sensi. È stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale Universitario diella città elvetica, dove è stato sottoposto agli accertamenti e ai controlli sanitari del caso.

Dopo alcune ore di osservazione, Catanzaro è stato dimesso dall’ospedale. Le sue condizioni sono attualmente buone e, dopo il forte spavento, sta meglio. La priorità, in queste ore, sono il rientro a casa e il recupero, dopo giorni particolarmente impegnativi e oltre 300 chilometri percorsi in triciclo. Adesso Catanzaro è al Cto di Torino.
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