Investito da una ambulanza, uomo finisce in ospedale. L’episodio, quantomeno curioso, si è verificato a Candelo nella giornata di ieri, mercoldì 2 settembre.

Investito da una ambulanza

Stando a una prima ricostruzione, la vittima stava camminando in paese quando è stato appunto urtato da un mezzo che stava trasportando un paziente. L’uomo è stato immediatamente soccorso e assistito dal personale del 118 e successivamente portato a sua volta al Degli Infermi in codice arancione in seguito alle ferite riportate.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri, che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso.

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