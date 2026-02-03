CronacaValli Mosso e Sessera
Incidente a Valle San Nicolao: le parti non si mettono d’accordo
Non c’erano feriti, sul posto sono intervenuti i carabinieri.
Incidente l’altro giorno a Valle San Nicolao tra Bmw condotta da una donna e una Toyota condotta da un uomo residente fuori provincia.
Le parti non trovavano l’accordo e così è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Il sinistro non ha provocato feriti.
