Incidente l’altro giorno a Valle San Nicolao tra Bmw condotta da una donna e una Toyota condotta da un uomo residente fuori provincia.

Incidente a Valle San Nicolao: le parti non si mettono d’accordo

Le parti non trovavano l’accordo e così è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Il sinistro non ha provocato feriti.

