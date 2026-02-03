Biellese OrientaleCronaca
La nonna non fa entrare in casa la nipote
Nonna e nipote avevano litigato
La nonna non fa entrare in casa la nipote
Lite tra nonna e nipote nel Biellese orientale per questioni private. L’anziana non faceva entrare la nipote in casa. E questa ha chiamato i carabinieri. Placati gli animi.
