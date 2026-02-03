La nonna non fa entrare in casa la nipote

Lite tra nonna e nipote nel Biellese orientale per questioni private. L’anziana non faceva entrare la nipote in casa. E questa ha chiamato i carabinieri. Placati gli animi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook