Distraggono la cassiera e rubano 1000 euro di gratta e vinci
A Sadigliano in tabaccheria. L’altro giorno un uomo avrebbe rubato alcuni pacchi di gratta e vinci. Due uomini mentre giocavano alle slot machine hanno simulato un guasto distraendo la dipendente della tabaccheria. Un complice ha rubato i gratta e vinci scappando. Un colpo da mille euro. Sul posto i carabinieri per avviare le indagini del caso.
