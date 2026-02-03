Distraggono la cassiera e rubano 1000 euro di gratta e vinci

Furto in tabaccheria a Sandigliano

A Sadigliano in tabaccheria. L’altro giorno un uomo avrebbe rubato alcuni pacchi di gratta e vinci. Due uomini mentre giocavano alle slot machine hanno simulato un guasto distraendo la dipendente della tabaccheria. Un complice ha rubato i gratta e vinci scappando. Un colpo da mille euro. Sul posto i carabinieri per avviare le indagini del caso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook