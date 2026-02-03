Seguici su

CircondarioCronaca

Distraggono la cassiera e rubano 1000 euro di gratta e vinci

Colpo in una tabaccheria a Sandigliano

Pubblicato

9 secondi fa

il

Novara

Furto in tabaccheria a Sandigliano

A Sadigliano in tabaccheria. L’altro giorno un uomo avrebbe rubato alcuni pacchi di gratta e vinci. Due uomini mentre giocavano alle slot machine hanno simulato un guasto distraendo la dipendente della tabaccheria. Un complice ha rubato i gratta e vinci scappando. Un colpo da mille euro. Sul posto i carabinieri per avviare le indagini del caso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.