Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Incidenti stradali a causa della neve nel Biellese

Sinistri autonomi a Bioglio e Pettinengo

Pubblicato

23 secondi fa

il

Disagi e alcuni incidenti stradali a causa della neve nel Biellese.

Incidenti stradali a causa della neve nel Biellese

Stamattina a Bioglio un’auto è finita fuori strada mentre stava percorrendo la strada provinciale 208. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Altro sinistro a Pettinengo in via Vittorio Emanuele dove un’auto ha perso il controllo in discesa. Danni soltanto ai mezzi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.