CronacaValli Mosso e Sessera
Sinistri autonomi a Bioglio e Pettinengo
Disagi e alcuni incidenti stradali a causa della neve nel Biellese.
Stamattina a Bioglio un’auto è finita fuori strada mentre stava percorrendo la strada provinciale 208. Sul posto i carabinieri per i rilievi.
Altro sinistro a Pettinengo in via Vittorio Emanuele dove un’auto ha perso il controllo in discesa. Danni soltanto ai mezzi.
