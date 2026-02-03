Sport, comunità e spirito alpino: Bielmonte pronta ad accogliere il Campionato Nazionale di Slalom degli Alpini.

A Bielmonte il campionato nazionale di sci degli alpini

Le Olimpiadi sono ormai alle porte e rappresentano un momento di grande passione, non solo sportiva ma anche di comunità, di condivisione e di identità collettiva. Lo stesso spirito anima l’organizzazione della 59ª edizione del Campionato Nazionale di Slalom degli Alpini, in programma a Bielmonte il 7 e 8 febbraio.

Biella e la sua provincia si preparano ad accogliere ancora una volta le Penne Nere, protagoniste di una manifestazione che unisce sport, amicizia e gioia di stare insieme. Non si tratta solo di una competizione, ma di un’occasione per ritrovarsi, per vivere la montagna e per rinsaldare quel legame profondo tra alpini e territorio che qui è sempre stato forte.

«Eventi come questo – sottolinea Marco Fulcheri – rappresentano molto più di una gara sportiva. Sono momenti di incontro, di condivisione e di memoria, capaci di trasmettere valori che fanno parte della nostra storia e della nostra identità. Bielmonte e il Biellese sapranno accogliere gli Alpini con lo spirito di sempre, fatto di amicizia, semplicità e partecipazione».

Siamo certi che la presenza degli Alpini saprà rinverdire, anche se in minima parte, lo straordinario clima di entusiasmo e partecipazione che Biella ha vissuto lo scorso mese di maggio, riportando sul territorio quello spirito di festa sobria e autentica che contraddistingue le manifestazioni alpine.

Bielmonte si conferma così non solo teatro di eventi sportivi di rilievo, ma luogo di incontro e di valori condivisi, dove lo sport diventa occasione di relazione, memoria e futuro. Un appuntamento che parla di competizione, certo, ma soprattutto di appartenenza e di spirito alpino.

Il Sindaco di Biella Marzio Olivero commenta: “Il Campionato Nazionale di Slalom degli Alpini rappresenta per Bielmonte e per tutto il Biellese un appuntamento di grande valore, capace di coniugare competizione, tradizione e senso di appartenenza. È un’occasione per ritrovarsi e per rinnovare quello spirito di comunità che abbiamo vissuto intensamente lo scorso maggio con la straordinaria Adunata Nazionale degli Alpini ospitata a Biella, un evento che ha lasciato un segno profondo nel nostro territorio e che ha dimostrato, ancora una volta, la capacità della nostra comunità di accogliere con calore, partecipazione e orgoglio le Penne Nere. Mi auguro che questo Campionato diventi un contesto autentico in cui sport, amicizia e valori alpini si intreccino ancora una volta”.

