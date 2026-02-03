Ci sono partite che valgono più di tre punti. Partite che parlano di rivalità vere e di ricordi impossibili da cancellare.

C’è Biellese-Varese: per i tifosi riduzione dei prezzi

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚, al “Pozzo-La Marmora”, torna una sfida che a Biella manca da troppo tempo: 𝐥𝐚 𝐁𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬𝐞 𝐬𝐟𝐢𝐝𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐠 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝟐𝟑ª 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 di Serie D, Girone A. Squadre in campo 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟒.𝟑𝟎. Un appuntamento che profuma di 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e che, oggi, vale molto anche in chiave 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟

Per l’occasione, il Club ha deciso di andare incontro ai tifosi applicando una 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐚𝐥 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐞𝐠𝐡𝐢𝐧𝐨: l’ingresso in Tribuna Est Popolari sarà disponibile a 𝟓 𝐞𝐮𝐫𝐨, il biglietto in Tribuna Ovest Laterale B1 e B2 sarà in vendita a 𝟏𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨.

𝐋𝐚 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚’ 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨, dalle 10.30 alle 12.30. 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐕𝐀𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨. Domenica si può mancare

