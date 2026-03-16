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Incendio a Zimone: ferita una donna

La stessa abitazione era già andata a fuoco lo scorso ottobre

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1 minuto fa

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incendio a zimone

Incendio a Zimone. Grande paura questa mattina nel centro del paese per il rogo che ha coinvolto una abitazione poco distante dalla chiesa.

Incendio a Zimone

Stando alle prime informazioni, le fiamme sarebbero partire dalla camera da letto. Ben presto il funo è diventato ben visibile anche dall’esterno, creando parecchia preoccupazione negli abitanti.

Sul posto sono intervenuti svariati mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri si sono impegnati per spegnere l’incendio, binificare e mettere in sicurezza l’area interessata. Una donna è rimasta intossicata dal fumo ed è dovuta ricorrere alle cure del personale sanitario del 118.

Ancora da chiarire le cause del rogo, ma pare che la stessa casa fose già stata interessata da un incendio meno di cinque mesi fa, lo scorso 23 ottobre.
LEGGI ANCHE: Muore carbonizzato nell’incendio della sua abitazione

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