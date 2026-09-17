Incendio a Pavignano: evacuata una palazzina. Il rogo si è svilappato nel primo pomeriggio di oggi in un alloggio al primo piano e in una parte esterna di uno stabile tra via Craveia e via Cucchi.

Incendio a Pavignano

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono presenti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia. In via del tutto precauzionale tutte gli abitanti della palazzina sono stati evacuati e una persona è stata portata in ospedale per accertamenti.

I pompieri stanno operando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Successivamente si dovrà indagare per capire le cause dell’incendio.

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