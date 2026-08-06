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Un’altra notte d’inferno sui monti della Valsessera: fiamme per chilometri – FOTO e VIDEO

Fuori controllo il vasto incendio che sta devastando Monte Barone, Pissavacca e Cornabecco. Proseguono senza sosta le operazioni di vigili del fuoco e volontari Aib con il supporto dei mezzi aerei

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19 secondi fa

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fiamme valsessera
Una foto pubblicata sulla pagina Facebook del Rifugio Monte Barone
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È stata un’altra notte di fuoco, fiamme e inferno sulle montagne della Valsessera, anche se fortunatamente poco prima dell’alba è arrivata un po’ di pioggia ad alta quota.

Il gigantesco incendio di bosco e pascoli ha continuato a propagarsi senza sosta, estendendosi lungo un fronte ormai lungo diversi chilometri. Dopo aver devastato il monte Pissavacca e il Cornabecco (Gemevola), le fiamme hanno raggiunto anche i versanti del Monte Barone. Proseguono senza sosta anche oggi, giovedì 6 agosto, gli interventi di vigili del fuoco, volontari delle squadre Aib e mezzi aerei. L’emergenza, dunque, sembra tutt’altro che conclusa.

Il rogo divampato lunedì pomeriggio, che in un primo momento sembrava circoscritto, negli ultimi giorni si è trasformato in un vero e proprio disastri ambientale, espandendosi progressivamente fino a interessare un’area vastissima, che comprende ormai tre importanti rilievi montuosi: il Pissavacca, il Cornabecco e, da ieri, anche il Monte Barone.

Come riporta Notizia Oggi, le fiamme stanno avanzando su entrambi i versanti della montagna. Da una parte scendono verso la Valsessera, dall’altra divorano i pendii che guardano la valle dello Strona, nel territorio di Postua. In alcuni canaloni il rogo è già sceso sotto la quota del rifugio dell’Alpe Ponasca, alimentando la preoccupazione per l’estensione raggiunta dall’incendio e per la velocità con cui continua a propagarsi.

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