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In superstrada con un monopattino

L’episodio è stato immortalato poco fa da un lettore

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13 secondi fa

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in supestrada con un monopattino
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In supestrada con un monopattino. L’episodio è stato immortalato poco fa da un lettore.

In supestrada con un monopattino

Non è dato sapere come si sia concluso il viaggio dell’uomo che nel primo pomeriggio di oggi è stato fotografato mentre stava viaggiando in direzione Cossato. Un episodio tanto curioso quanto soprattutto pericoloso per l’incolumità del protagonista stesso e degli altri automobilisti.

Pare che siano immediatamente state avvisate le forze dell’ordine, ma purtroppo, come spesso accade in questi casi, tutto si risolverà in un nulla di fatto.
LEGGI ANCHE: Muore a soli 57 anni per una caduta in monopattino

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