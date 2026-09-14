BiellaCronaca
In superstrada con un monopattino
L’episodio è stato immortalato poco fa da un lettore
In supestrada con un monopattino. L’episodio è stato immortalato poco fa da un lettore.
In supestrada con un monopattino
Non è dato sapere come si sia concluso il viaggio dell’uomo che nel primo pomeriggio di oggi è stato fotografato mentre stava viaggiando in direzione Cossato. Un episodio tanto curioso quanto soprattutto pericoloso per l’incolumità del protagonista stesso e degli altri automobilisti.
Pare che siano immediatamente state avvisate le forze dell’ordine, ma purtroppo, come spesso accade in questi casi, tutto si risolverà in un nulla di fatto.
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