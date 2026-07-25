Il vento riaccende gli incendi: in Valsesia operazioni ripartite dopo una notte di fuoco. La situazione è precipitata nuovamente ieri, venerdì 24 luglio. Le forti raffiche e la prolungata siccità hanno infatti riattivati i roghi nelle zone di Rima e Cravagliana.

Il vento riaccende gli incendi

A fare il punto è il presidente dell’Unione montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta. Che conferma come la situazione sia improvvisamente precipitata dopo alcuni giorni di relativo miglioramento. Il vento ha alimentato i focolai rimasti attivi, riportando alta l’attenzione su un territorio che dall’inizio del mese combatte senza sosta contro gli incendi boschivi.

Il pronto intervento delle squadre operative ha consentito di stabilizzare rapidamente il rogo di Rim. Mentre a Cravagliana l’obiettivo è stato quello di contenere l’avanzata delle fiamme in una delle aree più difficili da raggiungere. In queste ore uomini e mezzi stanno concentrando gli sforzi soprattutto sopra la frazione Brugarolo, dove resta il fronte più delicato.

Sul posto operano i vigili del fuoco insieme a circa quindici volontari dell’Aib guidati dall’ispettore generale Corrado Busnelli, con il supporto dei mezzi aerei impegnati nei lanci d’acqua. Per quanto riguarda invece i fronti di Boccioleto e della Res di Varallo, la situazione viene definita sotto controllo e costantemente monitorata per prevenire eventuali nuove riaccensioni. Intanto il fumo è tornato a incombere anche sui centri urbani. Lo riporta Notizia Oggi.

Appelli e speranze

«La situazione è precipitata. A causa del forte vento e della siccità si sono riattivati gli incendi di Rima e di Cravagliana. L’intervento dei vigili del fuoco e della Aib ha permesso di domare le fiamme a Rima, stabilizzandolo, e di contenere quello di Cravagliana. In questo momento i pompieri, circa 15 volontari Aib guidati dall’ispettore generale Corrado Busnelli, e i mezzi aerei sono concentrati a Cravagliana, sopra Brugarolo. Per quanto riguarda Boccioleto e la Res la situazione risulta sotto controllo. Speriamo nella pioggia di stasera», afferma Pietrasanta.

Il presidente dell’Unione montana rinnova inoltre «un sentito ringraziamento per tutti coloro che si stanno adoperando per il bene del territorio da inizio mese».

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