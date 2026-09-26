I vicini di casa salvano una donna vittima di violenza domestica. L’episodio risale ai giorni scorsi ed è avvenuto in un comune confinante con la nostra provincia.

I vicini di casa salvano una donna vittima di violenza domestica

Rumori forti, grida, urla. Questi segnali hanno insospettito particolarmente la famiglia che abita di fianco alla sfortunata protagonista della vicenda, che ha dunque deciso di dare l’allarme chiamando il 112.

Le forze dell’ordine sono accorse e una volta giunte sul posto hanno trovato una donna con evidenti lividi e segni di contusioni. Nel mentre il compagno, un uomo di 39 anni, stava tentando di allontanarsi dall’appartamento. Pare che non fosse la prima volta che la giovane era vittima di violenza dal compagno stesso.

L’uomo è pertanto stato arrestato, mentre la ragazza è stata affidata ai soccorsi.

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