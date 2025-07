“I miei vicini di casa sono in vacanza, ma c’è un uomo nel loro cortile”

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 15, una persona sospetta è stata segnalata a Candelo. Un uomo ha chiamato il 112 dopo aver notato un soggetto che si aggirava in modo furtivo nel cortile dei suoi vicini di casa. La segnalazione è arrivata da un residente che ha osservato la scena dal proprio balcone, preoccupato per quanto stava vedendo.

Vicini di casa in vacanza, un residente chiama il 112 dopo aver visto un uomo nel loro cortile dal balcone

Immediatamente sono intervenuti sul posto i militari del Nucleo radiomobile e i carabinieri della stazione di Occhieppo. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche per rintracciare l’individuo sospetto segnalato, ma non è stato individuato nessuno. Le ricerche nella zona hanno avuto esito negativo.

Nessun tentativo di effrazione rilevato

Le verifiche condotte dai militari hanno comunque permesso di rilevare che, fortunatamente, non c’erano segni di qualsivoglia tentativo di effrazione o di altri atti criminosi. La situazione è stata quindi considerata sotto controllo.

