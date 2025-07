Ladri a mani vuote a Cossato: in casa non hanno trovato nulla

È stato un buco nell’acqua l’ultimo furto commesso dai ladri nel Biellese: ladri a mani vuote a Cossato.

Ladri a mani vuote: non trovano nulla da rubare nella seconda casa presa di mira

A mezzogiorno di ieri, martedì 22 luglio, un episodio di furto è stato denunciato alle autorità locali. La vittima, una donna del 1952 residente nel Milanese, ha chiamato il 112 per segnalare che ignoti avevano fatto irruzione nella sua seconda casa, situata in via Amendola, a Cossato.

L’intervento e i dettagli dell’incidente

Il furto è avvenuto nel corso del mese di luglio. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione e si sono introdotti nell’abitazione. La casa, di proprietà della donna, era una seconda residenza e, come spesso accade, non conteneva oggetti di grande valore.

Rovistate tutte le camere senza trovare nulla da rubare

Una volta dentro, i ladri hanno rovistato in tutte le camere, ma non hanno trovato nulla da asportare. Questo perché, trattandosi di una seconda casa, non erano presenti oggetti di valore o beni di grande importanza. Tuttavia, i danni causati dall’effrazione sono ancora da quantificare e saranno valutati nelle prossime ore.

I carabinieri stanno attualmente conducendo gli accertamenti necessari per fare luce sull’accaduto e provare a identificare gli autori del colpo.

