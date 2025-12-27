CronacaFuori provincia
Ha 21 anni la pirata della strada che ha ucciso un uomo la notte di Natale
Tragedia
Ha 21 anni la pirata della strada che ha ucciso un uomo la notte di Natale. La giovane si è costituita presentandosi dai carabinieri con la mamma.
Una ragazza di 21 anni si è presentata dai carabinieri insieme alla madre otto ore dopo aver investito e ucciso Claudio Pogliano, 75 anni, la notte di Natale a Leini, vicino a Ivrea. L’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali mentre rientrava dalla messa di mezzanotte quando è stato travolto da una Fiat Grande Punto, che lo ha trascinato per circa venti metri prima di fuggire.
Indagata per omicidio stradale
La giovane, residente a Volpiano, ha dichiarato di aver perso il controllo dell’auto a causa della pioggia e di essersi allontanata per paura. Ora è indagata per omicidio stradale e omissione di soccorso, accuse che riguardano anche i due passeggeri: il fratello ventenne e un’amica di 18 anni. Tuttavia, i carabinieri stanno verificando la veridicità del racconto, poiché alcuni testimoni parlano di velocità elevata e di una possibile manovra contromano in una rotonda.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 del 25 dicembre all’incrocio tra via Lombardore e via Coppi. Pogliano, geometra in pensione molto conosciuto in paese, è morto sul colpo nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Le indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, si basano anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza.
Sottoposta a esami tossicologici
L’auto, intestata alla madre della ragazza, è stata ritrovata poco distante dal luogo dell’impatto e sequestrata. La conducente è stata sottoposta a esami tossicologici, anche se effettuati diverse ore dopo l’incidente. Il pm ha disposto l’autopsia sulla vittima e una perizia tecnica sul veicolo per chiarire la dinamica dei fatti.
