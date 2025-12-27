Muore soffocato da un panettone durante il pranzo di Natale. L’uomo si trovava in casa dei genitori quando ha iniziato a stare male.

È morto soffocato da un boccone di cibo composto da pezzi di panettone e mandarino Giovanni Lopez, 47 anni, durante il pranzo della vigilia di Natale trascorso con la famiglia a Settimo Torinese. L’uomo si trovava in casa dei genitori quando ha iniziato a manifestare i primi segni di soffocamento.

I familiari hanno subito tentato di soccorrerlo e, resisi conto della gravità della situazione, hanno chiamato il 118, ma ogni intervento si è rivelato inutile. In serata il medico legale ha accertato la natura accidentale del decesso.

La notizia ha suscitato profondo dolore tra i familiari e gli amici. A ricordarlo è stato il fratello Domenico con un messaggio sui social: «Sarai sempre nei nostri cuori. Eri puro, generoso e buono, anche fin troppo. Hai sempre pensato agli altri e mai a te stesso. Spero che il Signore sia stato buono con te e che tu sia andato in una vita migliore. Ti voglio bene, fratello mio».

