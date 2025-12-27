Giocano a poker al circolo, denunciati. È successo nei giorni scorsi a Cavaglià, nella sede di un’associazione sportiva dilettantistica.

La partita clandestina a carte è finita malissimo: a far “saltare il banco” ci ha pensato la guardia di finanza con un controllo a sorpresa. È successo nei giorni scorsi a Cavaglià, nella sede di un’associazione sportiva dilettantistica.

I militari si sono presentati nel locale in orario serale, con tutto un altro obiettivo: verificare la corretta gestione di alcuni apparecchi elettronici da intrattenimento. I congegni sono risultati perfettamente in regola con le vigenti normative. Durante le operazioni, però, le Fiamme Gialle del Gruppo di Biella si sono accorte di un “dettaglio”: la presenza di alcune banconote di diverso taglio su un tavolo.

Partita a Texas Hold’em

Una volta avvicinatisi per capire cosa stesse succedendo, i finanzieri hanno appurato che era in corso una partita di “Texas Hold’em” (variante del più noto poker, in cui i giocatori ricevono soltanto due carte a testa e cercano di fare la migliore mano possibile con le carte in comune scoperte dal mazziere) in modalità “cash game”, quindi con vincite in denaro.

Identificate e denunciate alla procura della Repubblica di Biella tre persone considerate le organizzatrici (il vice presidente dell’associazione, il supervisore di sala e il dealer, vale a dire l’incaricato di dare le carte e gestire l’andamento delle mani e delle puntate). Il reato ipotizzato è quello di “esercizio di giochi d’azzardo”. Denunciati anche tre giocatori, ai quali viene contestato il reato di partecipazione a giochi d’azzardo.

Sul “piatto” c’erano 100 euro

Contestualmente i finanzieri hanno provveduto a sequestrare il denaro che costituiva il “piatto”, in quel momento pari a circa 100 euro.

«Nel segnalare che, nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza delle persone sottoposte ad indagini, le effettive responsabilità saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna – sottolineano dal comando provinciale della guardia di finanza -, si evidenzia che l’intervento si inquadra nell’alveo delle attività volte a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità, economica ed organizzata, nel comparto del gioco e delle scommesse, tutelando anche tale mercato da forme di concorrenza sleale ed i giocatori e le fasce più deboli da proposte illegali, insicure e prive di alcuna garanzia».

L’azione di controllo econominco del territorio si è intensificata con l’approssimarsi delle festività e proseguirà anche nei prossimi giorni.

