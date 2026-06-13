Giornata movimentata a Cossato. Una violenta lite tra due donne e una anziana caduta in casa hanno creato apprensione in città.

Pensionata caduta in casa

Erano intorno le 14 di ieri, quando un residente ha chiamato il 112 riferendo di grida provenienti da un appartamento vicino. Sul posto sono arrivati i carabinieri e hanno ben presto capito che le urla proveniva dalla casa di una signora anziana, classe 1937, che era caduta e non riusciva a rialzarsi.

Presenti anche le figlie della donna ed è stato allertato anche il personale medico del 118, che le ha prestato tutte le cure del caso.

Violenta lite in centro

Poco dopo i militari sono intervenuti nel centro cittadino in seguito alla segnalazione di una violenta lite tra due donne.

Oggetto del contendere: un paio di occhiali da vista danneggiati. Protagoniste: una 47enne di origine marocchina e una 51enne italiana. Si trattava di due mamme che avevano iniziato a discutere in maniera dtroppo animata in seguito a un episodio che aveva coinvolto alcuni minori.

I carabinieri hanno subito riportato la calma, invitando le due “litiganti” a raffreddare i bollenti spiriti e mantenere toni più consoni e concilianti.

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