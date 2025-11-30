Seguici su

Cronaca

Furti in casa a Sala Biellese e Vigliano

Indagine dei carabinieri

Pubblicato

21 ore fa

il

Furti in casa a Sala Biellese e Vigliano

Furti in casa a Sala Biellese e Vigliano

Furto a Sala Biellese. Il figlio del proprietario si è allontanato chiudendo la casa. Al rientro i ladri sono riusciti a entrare portando via una collanina e alcuni anelli.

Altro furto avvenuto a Vigliano dove da un appartamento sono stati portati via preziosi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.