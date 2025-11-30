Furti in casa a Sala Biellese e Vigliano

Furto a Sala Biellese. Il figlio del proprietario si è allontanato chiudendo la casa. Al rientro i ladri sono riusciti a entrare portando via una collanina e alcuni anelli.

Altro furto avvenuto a Vigliano dove da un appartamento sono stati portati via preziosi.

