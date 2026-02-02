Seguici su

Cronaca

Ex vigile del fuoco stroncato da un malore a 45 anni

Giuseppe “Beppe” D’Esposito lascia una figlia piccola

Pubblicato

2 minuti fa

il

ex vigile dl fuoco stroncato da un malore

Ex vigile del fuoco stroncato da un malore a 45 anni. Un lutto inspiegabile, che lascia nel dolore la famiglia e un’intera comunità.

Ex vigile del fuoco stroncato da un malore a 45 anni

E’ morto a Saluggia Giuseppe “Beppe” D’Esposito, ex vigile del fuoco volontario, stroncato nei giorni scorsi da un infarto. Si è sentito male in piena, notte, intorno alle 4, e subito sono stati allertati i soccorsi. Ma quando sono arrivati i sanitari il suo cuore aveva già cessato di battere e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Beppe D’Esposito ha lasciato la moglie Clara e la figlia piccola, la mamma Silvana e il papà Domenico, per tutti “Mimmo”, ex agente del Corpo Forestale. Legato al territorio e alle sue radici, sempre sorridente e pronto ad aiutare il prossimo, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in quanti hanno avuto modo di conoscerlo
LEGGI ANCHE: Addio al dottor Giorgio Camperi, storico medico di base

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.