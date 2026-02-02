Ex vigile del fuoco stroncato da un malore a 45 anni. Un lutto inspiegabile, che lascia nel dolore la famiglia e un’intera comunità.

Ex vigile del fuoco stroncato da un malore a 45 anni

E’ morto a Saluggia Giuseppe “Beppe” D’Esposito, ex vigile del fuoco volontario, stroncato nei giorni scorsi da un infarto. Si è sentito male in piena, notte, intorno alle 4, e subito sono stati allertati i soccorsi. Ma quando sono arrivati i sanitari il suo cuore aveva già cessato di battere e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Beppe D’Esposito ha lasciato la moglie Clara e la figlia piccola, la mamma Silvana e il papà Domenico, per tutti “Mimmo”, ex agente del Corpo Forestale. Legato al territorio e alle sue radici, sempre sorridente e pronto ad aiutare il prossimo, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in quanti hanno avuto modo di conoscerlo

