Padre salva figlio 17enne da un violento tentativo di rapina. L’aggressore è poi stato arrestato dalla polizia dopo aver opposto resistenza.

Manette ai polsi a Vercelli per un uomo di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di una tentata rapina ai danni di un ragazzo di 17 anni. A dare l’allarme il padre della vittima, che si era messo all’inseguimento dell’aggressore.

L’uomo, senza mai perdere di vista il fuggitivo, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata e indicazioni precise sulla via di fuga del sospettato, che tentava di allontanarsi in bicicletta. Mentre scappava è anche scivolato e ha poi provato a scappare a piedi. Una volta raggiunto, è stato bloccato dopo una colluttazione.

Cosa è successo

Intorno alle 17.30, il giovane era stato avvicinato dal malvivente con un pretesto. L’aggressore lo ha poi colpito, facendolo cadere a terra, tentando di rubargli il marsupio.

Ne era nata una colluttazione violenta, l’uomo aveva stretto la tracolla del marsupio al collo del giovane, provando a spingerlo giù dal cavalcavia. Fortunatamente la tracolla si è rotta e il ragazzo è scappato.

L’aggressore lo ha però inseguito fino a casa, dove lo ha di nuovo aggredito sulle scale. Il padre del giovane si è reso conto della situazione ed è intervenuto.

L’arresto

L’uomo è stato accusato di tentata rapina e deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione, all’interno dello zaino è stato rinvenuto un coltello da cucina di grosse dimensioni, per il cui possesso è stato ulteriormente denunciato.

Regolarmente presente in Italia, non è nuovo alle cronache per reati analoghi. La notte di Capodanno, ad esempio, era stato denunciato per aver danneggiato le vetrate della stazione con delle pietre.

